السيطرة على حريق بمصنع مستلزمات ملابس بالبحيرة
السيطرة على حريق بمصنع مستلزمات ملابس بالبحيرة
10:27 ص السبت 30 سبتمبر 2017
حريق بمصنع
البحيرة – أحمد نصرة:
تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق شب اليوم السبت، بمصنع لصناعات الفايبر والألياف ومستلزمات الملابس بقرية البيضاء التابعة لمركز كفر الدوار دون إصابات.
وتبين نشوب الحريق بماكينة إنتاج الفايبر الخاصة بالمصنع وكذلك كمية من الفايبر الخام، وبسؤال "أ.ج.ف" 53 عاما - مدير المصنع، مقيم بسيدى جابر بالإسكندرية، قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بالماكينة المشار إليها، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.
تحرر المحضر اللازم، وتم تشكيل فريق من الخبراء لتحديد سبب الحريق، وجار العرض على النيابة العامة.
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