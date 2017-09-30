أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

إعلان بيع منزل في مصر يثير الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إعلان بيع منزل في يثير الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي

10:01 ص السبت 30 سبتمبر 2017

  • عرض 2 صورة

    4a629cb519.jpg

  • عرض 2 صورة

    d144bce9fc.jpg

إعادة الألبوم

بالصور- بريطانية تحول حبيبها لفتاة أثناء نومه

الألبوم التالى

بالصور- بريطانية تحول حبيبها لفتاة أثناء نومه

كتبت - نرمين الجلاد:

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور لإعلان بيع منزل في مصر، أثار جدلاً بسبب الكلمات التي كتبها صاحب المنزل على جدرانه، كما جاء في موقع "سبوتنيك".

وظهرت في صور المنزل المعروض للبيع، عبارة "المنزل للبيع لسوء الجيرة"، مكتوبه على جدرانه.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الإعلان وقاموا بتداول الصورة على نطاق واسع.

وجاءت معظم تعليقات مستخدمو "السوشيال ميديا" على الصورة، متهمين صاحب المنزل بالمكايدة لجيرانه،

وأكدوا أنه لو كان جادا في البيع ما كان ليكتب هذه العبارة لأنها ستؤدي لعزوف المشترين المحتملين طالما أن الجيران بهذا الوصف الذي ذكره الإعلان.

وخلال التعليقات، تبين أن صاحب المنزل اشتكى من قيام أحد الجيران ببناء رصيف في وسط الشارع مما أدى لتضييقه، فيما اتهم الجيران صاحب المنزل ببناء "جراج سيارات" والتسبب في إزعاجهم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • دراسة: التعلق الشديد بالموبايل يؤثر سلباً على العمل

    هو وهي

  • تريد أن تصبح "مشهورًا" على "إنستجرام".. 10 طرق لزيادة المتابعين

    هو وهي

  • تبحث عن زيادة متابعيك؟ هذه أفضل أوقات للنشر على انستجرام وفيسبوك

    هو وهي

  • في عصر "السوشيال ميديا".. تجارب للعثور على المعجب به

    هو وهي

إعلان

47dacce5c2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة