إعلان بيع منزل في مصر يثير الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي

كتبت - نرمين الجلاد:

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور لإعلان بيع منزل في مصر، أثار جدلاً بسبب الكلمات التي كتبها صاحب المنزل على جدرانه، كما جاء في موقع "سبوتنيك".

وظهرت في صور المنزل المعروض للبيع، عبارة "المنزل للبيع لسوء الجيرة"، مكتوبه على جدرانه.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الإعلان وقاموا بتداول الصورة على نطاق واسع.

وجاءت معظم تعليقات مستخدمو "السوشيال ميديا" على الصورة، متهمين صاحب المنزل بالمكايدة لجيرانه،

وأكدوا أنه لو كان جادا في البيع ما كان ليكتب هذه العبارة لأنها ستؤدي لعزوف المشترين المحتملين طالما أن الجيران بهذا الوصف الذي ذكره الإعلان.

وخلال التعليقات، تبين أن صاحب المنزل اشتكى من قيام أحد الجيران ببناء رصيف في وسط الشارع مما أدى لتضييقه، فيما اتهم الجيران صاحب المنزل ببناء "جراج سيارات" والتسبب في إزعاجهم.