رئيس أركان الجيش الباكستاني يزور كابول للقاء رئيس أفغانستان وقائد قوات الناتو

كابول - (د ب أ):

كشف مسؤول حكومي أفغاني، اليوم السبت، عن زيارة من المتوقع أن يقوم بها رئيس اركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا ،على رأس وفد رفيع المستوى، لكابول فى المستقبل القريب.

وقال المسؤول، الذي لم يرغب فى ذكر اسمه، لوكالة باجوك الأفغان للأنباء،إن الجنرال باجوا سيلتقى الرئيس اشرف غنى ومسؤولين أفغان كبار اخرين لبحث العلاقات بين البلدين وعملية السلام.

وأضاف المسؤول أن باجوا سيلتقى ايضا مع قائد قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) المنشرة في أفغانستان الجنرال جون نيكولسون.

وستكون هذه أول زيارة يقوم بها مسؤول باكستاني رفيع المستوى إلى كابول بعد إعلان الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في جنوب آسيا وأفغانستان.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ذكر في سياق عرض استراتيجيته أن المسلحين الذين يتمتعون بملاذات آمنة فى باكستان يستهدفون القوات الدولية والأفغانية في أفغانستان.

وتابع المسؤول أن باجوا سيبحث أيضا محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، والتدابير ضد حركة طالبان الباكستانية في أفغانستان.

تأتى زيارة رئيس اركان الجيش الباكستاني بعد أيام من دعوة الرئيس الأفغاني غني لباكستان لإجراء مفاوضات واتخاذ خطوات مشتركة ضد الإرهاب في خطابه في الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وحث غني، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، باكستان على إجراء حوار بين الدولتين ، وهو ما وصفه بأنه فرصة حيوية لباكستان. وقال إن إسلام آباد سوف تدفع ثمنا باهظا إذا فوتت هذه الفرصة.

يذكر أن أفغانستان أعلنت مرارا أن جماعات مسلحة تشن هجمات داخل في البلاد تتخذ من باكستان ملاذا أمنا، فيما نفت اسلام اباد إيواء مثل هذه الجماعات.