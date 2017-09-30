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السيسي يشهد الإعلان عن نتائج التعداد الشامل للسكان والإسكان 2017

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مصراوي Masrawy

يشهد الإعلان عن نتائج التعداد الشامل للسكان والإسكان 2017

10:07 ص السبت 30 سبتمبر 2017

السيسي يشهد الإعلان عن نتائج التعداد الشامل للسكان والإسكان 2017

القاهرة - مصراوي:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، مؤتمر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعلان نتائج التعداد العام الشامل للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017 .

حضر المؤتمر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة بالإضافة لعدد من المنظمات الدولية والعربية.

وقد التقطت صورة تذكارية تجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالاضافة الى عدد من المشاركين المتميزين في تنفيذ تعداد 2017 .

يشار إلى أن التعداد الشامل يتم مرة كل عشر سنوات، وأن هذه هي المرة الأولى في تاريخ التعداد التي يتم فيها عمله إلكترونيا.

 

 

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مصراوي Masrawy

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