نقابة النسيج: مؤتمر حاشد "الثلاثاء" للإعلان عن تفاصيل خطة الحكومة لتطوير الصناعة

القاهرة- (أ ش أ)

تنظم النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج مؤتمرا عماليا يوم الثلاثاء المقبل بمقر النقابة بجوار محطة مترو المظلات بحضور كافة القيادات على مستوى الجمهورية وذلك للإعلان عن التفاصيل الجديدة حتى الآن حول خطة تطوير شركات النسيج التى تنفذها الحكومة والدراسات التى يعدها مكتب وارنر الأمريكى فى ذلك الصدد.

وقال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة - فى تصريحات صحفية له اليوم السبت - إن المؤتمر يحمل عنوان "يلا نعمرها ... وبأيدينا نطورها ..عمال النسيج يد تبنئ ... ويد تحارب الإرهاب"، مضيفا أن عمال النسيج يحملون دوما على عاتقهم هم تطوير الصناعة واستمرار عمل الشركات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة .

وأوضح عبد الفتاح إبراهيم أن صناعة النسيج كانت شهادة يفتخر بها المصريون أمام دول العالم خلال السنوات الماضية وذلك قبل أن تتدهور على يد الحكومات السابقة قبل ثورة 25 يناير ، مضيفا أن تطوير الشركات هو العنصر الرئيسى أمام عودة الصناعة للحياء مرة أخرى ولكنه هناك إجراءات أخرى يجب اتخاذها.

وأشار رئيس النقابة العامة للنسيج إلى أن هذه الإجراءات تتمثل فى فرض رسوم جمركية على الواردات من الملابس الجاهزة والمنسوجات القادمة من الخارج لتشجيع المواطنين على الصناعة المحلية والاهتمام بزراعة القطن ودعم الفلاحين بجانب تدريب العمال على خطة التطوير الجديدة.