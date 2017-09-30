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شاحنة تصدم ثلاثة أشخاص في مدينة نيويورك

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مصراوي Masrawy

شاحنة تصدم ثلاثة أشخاص في مدينة نيويورك

09:52 ص السبت 30 سبتمبر 2017

شاحنة تصدم ثلاثة أشخاص في مدينة نيويورك

أرشيفية

نيويورك - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام محلية أن شاحنة صغيرة صدمت ثلاثة أشخاص فى مدينة نيويورك يوم الجمعة فيما يبدو أنه حادث.

وقع الحادث بالقرب من محطة "بين" فى وسط مانهاتن وتسبب في إغلاق الطريق السابع وفقا لما ذكرت "ايه بى سى نيوز".

ونقلت شبكة "ان بى سى نيوز" عن مسؤولين قولهم إن دواسة البنزين في الشاحنة علقت في دواسة أرضية الشاحنة.

وتم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى لتلقي العلاج.

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