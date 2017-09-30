اعتقال رجال حاول دهس أشخاصا بسيارته في ملبورن

سيدني - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم اعتقال رجل يرتدي ملابس سوداء وخوذة دراجة نارية في مدينة ملبورن الأسترالية اليوم السبت بعد أن حاول أن يدهس مجموعة من الأشخاص بسيارته.

وقالت الشرطة إنه لم يصب أى شخص، وأنه تم نقل الرجل إلى مستشفى لتقييم صحته العقلية.

وقال واين نيومان، القائم بأعمال مدير شرطة فيكتوريا: "نعتقد أن لديه تاريخا من اعتلال الصحة العقلية، ولكن يجب التأكد من ذلك".

يذكر أن ملبورن، ثانى أكبر مدن أستراليا، كانت مزدحمة بعشرات الآلاف من مشجعي كرة القدم لحضور مباراة نهائية كبرى تلعب بعد ظهر السبت.

وقال أحد الشهود لهيئة الإذاعة الأسترالية "ايه بي سي" إن الرجل قاد سيارته نحوه مباشرة.

وقال الشاهد جولون كوك "لقد انحرف وحاول أن يدهسني، لقد حاول أن يقتلني".

وحاول أحد الأشخاص وقف السيارة عن طريق رمي دراجة تحتها.

ثم قفز الرجل من السيارة وهو يحمل عصا سوداء وامسك حقيبة ظهر من السيارة، وصاح طالبا من الشرطة اعتقاله، حسبما ذكر كوك.