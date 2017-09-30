أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

نشطاء سوريون: مقتل عشرات المدنيين في غارات جوية في إدلب

Google+ Print
نشطاء سوريون: مقتل عشرات المدنيين في غارات جوية في إدلب نشطاء سوريون: مقتل عشرات المدنيين في غارات جوية في إدلب

مصراوي Masrawy

نشطاء سوريون: مقتل عشرات المدنيين في غارات جوية في إدلب

09:50 ص السبت 30 سبتمبر 2017

نشطاء سوريون: مقتل عشرات المدنيين في غارات جوية في إدلب

سوريا: "مقتل عشرات المدنيين في غارات جوية في إدلب"

(أ ف ب):

قال نشطاء سوريون إن عشرات المدنيين، بينهم أطفال ونساء، لقوا مصرعهم في غارات جوية على منطقة تابعة للمعارضة المسلحة في إدلب شمال غرب البلاد.

وأوضحت مقاطع مصورة نشرها نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي ما يبدو أنه لقطات لمبان مدمرة "بعد الغارات المكثفة التي شنتها المقاتلات السورية والروسية" في مدينة أرميناز.

من جانبها حذرت منظمة أطباء بلا حدود، وهي واحدة من المنظمات القليلة التي لازالت تعمل في إدلب، من أن الغارات المكثفة التي تشنها المقاتلات التابعة للنظام السوري والمقاتلات الروسية تدفع الكوادر الطبية إلى إغلاق المستشفيات القليلة التي تعمل في المحافظة.

وأكدت المنظمة ان الغارات أصبحت أكثر عددا وشراسة في محافظتي إدلب وحما خلال الأيام العشرة الماضية لدرجة أن العديد من المستشفيات اضطرت لإغلاق أبوابها لعدم قدرة الاطقم الطبية على مواصلة العمل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصادر إعلامية: خلايا نائمة داعشية تسيطر على بلدات جنوب حمص السورية

    أخبار

  • سوريا: مقتل عشرات المدنيين في غارات جوية في إدلب

    أخبار

  • الحوثيون: مقتل أكثر من 22 مدنيا بقصف جوي للتحالف في اليمن

    أخبار

  • موسكو: حملة الإعلام الغربي على تساعد الإرهابيين

    أخبار

إعلان

f5ad54a708.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا