امرأة شجاعة تنقذ سائقا من الموت احتراقا بعباءتها

كتبت - نرمين الجلاد :

نجحت سيدة في إمارة رأس الخيمة بإنقاذ سائق شاحنة، بعد أن اشتعلت النيران في ملابسه بمقصورة المركبة، كما جاء في موقع" سكاي نيوز".

ووقع حادث تصادم شاحنتين في شارع الشهداء في رأس الخيمة، أسفر عن احتراقهما، واشتعال النيران في ملابس أحد السائقين، ويدعى "هاركيريت سنج"، من جنسية دولة آسيوية.

استطاعت المرأة من إنقاذ هاركيريت، حيث خلعت عباءتها واستخدمتها في إطفاء ملابسه، ثم غطته بها.

وأوضح رئيس قسم الإسعاف والإنقاذ في شرطة رأس الخيمة "محمد طارق الشرهان"، إن الرجل نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية، بينما تقوم شرطة رأس الخيمة بالبحث عن المرأة الشجاعة من أجل تكريمها.

وقال "سينج فوجئ عندما ظهرت امرأة، وأوقفت سيارتها، وهرعت إليه، وبدأت بإخماد النار بعباءتها، وغطته بها ثم غادرت المكان".، ثم أضاف "أعتقد أن المرأة المجهولة الهوية مواطنة إماراتية بسبب ملابسها ولهجتها وطريقة الحديث"..

وتابع "نحن نحاول حاليا جمع معلومات عن المرأة التي لم تكشف عن هويتها لتكريمها لأعمالها البطولية".