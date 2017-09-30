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العارضة المغربية "نورا عتال" تخطف الأنظار في أسبوع باريس للموضة

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مصراوي Masrawy

العارضة المغربية "نورا عتال" تخطف الأنظار في أسبوع باريس للموضة

09:09 ص السبت 30 سبتمبر 2017

العارضة المغربية "نورا عتال" تخطف الأنظار في أسبو

 كتب - هشام عواض:

أطلت عارضة الأزياء المغربية، نورا عتال، في أسبوع باريس للموضة، والتي تمثل وكالة ڤيڤا موديل مانيجمنت.

وتبلغ "نورا" من العمر 18 عامًا، وتستقر في مدينة لندن، وقد كان جوناثان أندرسون مؤسس علامة جاي.دبليو. أندرسون هو أول من اكتشف هذه الجميلة السمراء، إذ ظهرت في حملاته الإعلانيّة في 2014، قبل ظهورها على منصات العروض، بحسب مجلة "ELLE" المختصة بالموضة والجمال.

ومنذ هذا الوقت وسارت العارضة المغربية في خطوات ثابتة، وعملت مع العديد من المصممين ومنسقي الأزياء المعروفين، كما ظهرت في عدة عروض مختلفة لدور أزياء عملاقة مثل فندي وشانيل.

وحصلت على أول غلاف ڤوج في مسيرتها كعارضة بضهورها على غلاف ڤوج البريطانية في شهر سبتمبر الماضي. تتميز نورا بحاجبين ثخينين ونظرة خلابة خولاها لتكون أحد أبرز العارضات في موسم ربيع 2018.

وعرضت المغربية لكل من ديور وموسكينو ولانفان، بالإضافة إلى برادا وجاي.دبليو. أندرسون قبل أن تعود إلى لندن لتخضع لامتحاناتها الدراسية.

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