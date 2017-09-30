الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 32

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد ووسط سيناء، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد تكون متكاثرة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة هناك والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، أما حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف وحالة الرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 22 32

وسط الدلتا 22 31

الإسكندرية 23 30

بلطيم 22 29

مرسى مطروح 19 29

السلوم 20 30

سيوة 22 36

بورسعيد 24 29

دمياط 24 29

العريش 17 30

رفح 18 30

الإسماعيلية 19 32

السويس 21 32

رأس سدر 21 33

نخل 13 29

نويبع 22 31

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طابا 19 29

سانت كاترين 12 27

الطور 23 30

شرم الشيخ 24 32

الغردقة 23 33

مرسى علم 27 32

الفيوم 21 33

بنى سويف 21 33

المنيا 20 34

أسيوط 18 34

سوهاج 22 36

قنا 23 37

الأقصر 21 39

أسوان 22 38

أبو سمبل 23 38

الوادي الجديد 23 37

شلاتين 25 36

أبو رماد 26 34

رأس حدربة 25 34

حلايب 27 33