بالصور- بريطانية تحول حبيبها لفتاة أثناء نومه

كتبت-ندي غنيم:

قامت فتاه بريطانية بوضع مكياج لزوجها انتقامًا منه لعدم الوفاء بوعده.

ووفقا لما ذكره موقع"ladbible"استيقظ ستيفن البالغ من العمر 26 عاما، ليجد نفسه في مشكله مع زوجته، "ناتالي ويفر" البالغة من العمر 23 عاما، بعد أن خطط الزوجين لقضاء يوم جميل معًا، إلا أنه لم يفي بوعده، حيث عاد الى المنزل في السادسة صباحاً وهو في حالة سكر شديدة وغرق في النوم.

مما دعا "ناتالي" الى الانتقام بطريقتها الخاصة، فوضعت له أثناء نومه المكياج وطلاء الاظافر ليستيقظ في الرابعة صباحاً من اليوم التالي في حالة صدمة مما حدث.

وقالت "انه استيقظ ووجد نفسه بأظافر طويلة وكان قد فتح نصف عينيه في المرآة، ولا يصدق انه هو في البداية، لقد أصيب بالصدمة وسأل ما حدث. وحاولت اقناعه بأنه عاد الى البيت بهذا الشكل ليسقط في نوبة ضحك".

وأضافت ناتالي "كان هناك الكثير من الضحك لكنه لم يكن غاضبا، ولكنه اعتقد انه سوف يفكر مرتين قبل القيام بذلك مرة أخرى.