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الأخبار المتوقعة ليوم السبت 30 سبتمبر 2017

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مصراوي Masrawy

الأخبار المتوقعة ليوم السبت 30 سبتمبر 2017

06:59 ص السبت 30 سبتمبر 2017

الأخبار المتوقعة ليوم السبت 30 سبتمبر 2017

القاهرة- (أ ش أ):

القاهرة.. يفتتح وزير البيئة الدكتور خالد فهمي الاجتماع الـ18 لصندوق المناخ الأخضر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وذلك لمناقشة العديد من المشروعات في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والدول الأقل نموا.

القاهرة.. يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نتائج التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017 بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء، وكافة المحافظين .. فضلا عن حضور وكيلي مجلس النواب ورؤساء اللجان بالمجلس، وممثلي المنظمات الأجنبية بالقاهرة.

القاهرة.. تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها في قضية اتهام الرئيس الأسبق محمد مرسي، و24 متهما آخرين، ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وعناصر تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

دمنهور.. تستكمل محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثالثة" محاكمة 21 عنصرا من تنظيم الإخوان الإرهابي المتهمين بمحاولة تفجير محطة كهرباء النوبارية بمنطقة "خنيزة" في كوم حمادة.

الخارجة.. يقوم وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا، ووزير الموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي، برفقة وزيرة الري بدولة جنوب السودان، بزيارة الوادي الجديد، لتدشين المرحلة الأولى من مشروع تشغيل آبار الري والزراعة بنظم الطاقة الشمسية بالمركز، ووضع حجر أساس مركز تدريب على زراعة النخيل بمحافظة الوادي الجديد.

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