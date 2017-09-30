مهرجان «الوفاء» ينشر الرياضات القتالية ويكرم الكبار بالشرقية (صور)

التحرير

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مع دقات الساعة الثانية ظهرًا، وعقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة، كان أهالي قرية «البيوم» بمدينة الزقازيق في الشرقية، على موعد مع مهرجان رياضي جديد على شاكلة «عرض الحلام» الذي أقيم قبل أسبوعين، وتضمن فقرات لمصارعة المحترفين أثارت مواقع التواصل الاجتماعي وقتها.

وكان عرض أمس، مجانيًا لكل الفئات تحت عنوان «مهرجان الوفاء للشرقية»، بغرض نشر عدد من الرياضات وتوسيع قاعدتها الجماهيرية، وفقًا لتصريحات الكابتن عمرو محروس، مُدرب فريق الكاراتيه، والمنسق الرسمي للحفل والذي قال لـ«التحرير»: «بعد عرض الأحلام فكرت أكرر الفكرة بمهرجان جديد في الزقازيق، والحمد لله ربنا كرمنا ولقينا راعي للمهرجان المرة ديه».

وتضمن المهرجان الجديد، والذي أقيم على ملعب «الأصدقاء» بقرية «البيوم» تحت رعاية المؤسسة المصرية للمحترفين، منافسات عديدة لرياضات «الكاراتيه» و«الكونغ فو» و«التايكوندو» و«الكيك بوكسينج» وفقرة للدفاع عن النفس، حيث بدأت عروض المهرجان في وجود ممثلين للكنيسة والأزهر، وعددًا من القيادات الشعبية والتنفيذية بالزقازيق.

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وأضاف محروس: «مسألة تنظيم الحفل تمت بإشراف العميد أحمد عبدالله، والكباتن سيد الشيخ ونشأت الشاويش، وبصراحة الكل كان حابب يعمل حاجة مُبهجة للناس، واليوم مكانش ناقصه غير المصارعة لكن الكابتن أشرف كابونجا اعتذر لأسباب أسرية ووعد بالمشاركة في عروض جديدة».

وعن سبب تسمية المهرجان، أوضح محروس: «كان نفسنا نعمل حاجة نكرم فيها الرياضيين الشراقوة اللي عملوا حاجات كتير رفعت من اسم المحافظة، وكان يوم الوفاء للشرقية هو أنسب اسم للمهرجان، وتم تكريم عدد كبير من الرياضيين أبرزهم الكابتن رضا فتحي، بطل العالم، والسفير مازن غريب، نائب رئيس الاتحاد العالمي للفري فايت (الفنون القتالية)، ورفعت بسيوني، عميد النواب بالشرقية، والكابتن محمد شيدو، بطل العالم في الكيك بوكسينج، والمرحوم الكابتن الحسيني حمودة، أحد أهم مؤسسي رياضة الكاراتيه في الشرقية».