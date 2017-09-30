تصريحات متضاربة.. جهات رسمية توضح حقيقة العطر القاتل «ريلاكس»

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علق المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان خالد مجاهد، على الأخبار التي ترددت خلال الساعات الماضية عن وجود حالات مصابة جراء استخدام عطر سام يدعى "ريلاكس" بعد انتشار شائعات بأنه يسبب الوفاة بعد 3 أيام من استخدامه، نافيًا تمامًا صحة ما يتم تداوله في هذا السياق.

وناشد متحدث الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، مساء الجمعة، المواطنين بسرعة إبلاغ الوزارة عن أي منافذ لبيع العطر "ريلاكس"، وذلك من خلال الخط الساخن الخاص بإدارة الصيدلة 25354150.

وأكد مجاهد، أن هناك حملات كبرى قامت بها وزارة الصحة على أكبر الصيدليات والعطور بمصر، ولم يتم العثور على أي عبوة من العطر، نافيًا أن يكون العطر مسجلًا بالوزارة.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة التموين ممدوح رمضان، أن أحد الأجهزة الأمنية حذر الوزارة من العطر القاتل، مؤكدًا أن "التموين" لن تستدل على أي شيء يخص عطر "ريلاكس"، وأن المؤاشرات الأولية تؤكد أن ما يشاع ما هو إلا مجرد مكائد تجارية بين المنتجين.

وأضاف رمضان، خلال مداخلة تليفونية بالبرنامج، أن الشركة التي تنتج العطر المشار إليه إماراتية، وحاصلة على تصريح من وزارة الصحة، لافتًا إلى أن هذا العطر تعرض لشائعات منذ ثلاث سنوات، وتم تغيير اسمه.

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وتناقضت تصريحات متحدث التموين، حول حصول عطر "ريلاكس" على تصريح من وزارة الصحة، مع تصريحات نظيره متحدث الصحة، والذي نفى منح هذا المنتج أي تصريحات.

فيما اتفقت تصريحات متحدث التموين، مع ما أكده رئيس حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، خلال مداخلة هاتفية، بأن عطر "ريلاكس" حاصل على ترخيص وزارة الصحة، موضحًا أنه مزيل للعرق.

وشدد يعقوب، على أن وزارتي الداخلية والصحة، لم تخطرا "الجهاز" بأي حالات إصابة أو وفاة نتيجة استخدام العطر، مضيفًا أنه لا يوجد أي معلومة مؤكدة أو حقيقية أو حتى رصد لحالات تشير إلى خطورة العطرعلى صحة الإنسان.