ضبط وتنفيذ ٨٩٠ حكما قضائيا و ٣٠٨ مخالفات مرافق بقنا
ضبط وتنفيذ ٨٩٠ حكما قضائيا و ٣٠٨ مخالفات مرافق بقنا
04:13 ص السبت 30 سبتمبر 2017
قنا- (أ ش أ):
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا برئاسة اللواء علاء محمود العياط مدير الأمن من ضبط وتنفيذ ٨٩٠ حكما قضائيا متنوعا، و٢١ قضية تموينية و ٣٠٨ قضايا مرافق متنوعة.
كما تم تحرير ٧٤٨ مخالفة مرورية و ١١٥ مخالفة بيئية وضبط ٣٠ قضية مسطحات وضبط ٤ متهمين هاربين من أحكام جنائية.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين والقضايا فيما تولت النيابة العامة التحقيق.
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