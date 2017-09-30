ضبط وتنفيذ ٨٩٠ حكما قضائيا و ٣٠٨ مخالفات مرافق بقنا

قنا- (أ ش أ):

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا برئاسة اللواء علاء محمود العياط مدير الأمن من ضبط وتنفيذ ٨٩٠ حكما قضائيا متنوعا، و٢١ قضية تموينية و ٣٠٨ قضايا مرافق متنوعة.

كما تم تحرير ٧٤٨ مخالفة مرورية و ١١٥ مخالفة بيئية وضبط ٣٠ قضية مسطحات وضبط ٤ متهمين هاربين من أحكام جنائية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين والقضايا فيما تولت النيابة العامة التحقيق.