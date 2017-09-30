أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط وتنفيذ ٨٩٠ حكما قضائيا و ٣٠٨ مخالفات مرافق بقنا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط وتنفيذ ٨٩٠ حكما قضائيا و ٣٠٨ مخالفات مرافق بقنا

04:13 ص السبت 30 سبتمبر 2017

ضبط وتنفيذ ٨٩٠ حكما قضائيا و ٣٠٨ مخالفات مرافق بقنا

قنا- (أ ش أ):

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا برئاسة اللواء علاء محمود العياط مدير الأمن من ضبط وتنفيذ ٨٩٠ حكما قضائيا متنوعا، و٢١ قضية تموينية و ٣٠٨ قضايا مرافق متنوعة.

كما تم تحرير ٧٤٨ مخالفة مرورية و ١١٥ مخالفة بيئية وضبط ٣٠ قضية مسطحات وضبط ٤ متهمين هاربين من أحكام جنائية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين والقضايا فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 14 سلاحًا ناريًا و17 شخصًا من أطراف خصومات ثأرية بقنا

    أخبار

  • بالصور.. ضبط 5 بنادق ورشاش جرينوف في قنا

    أخبار

  • تنفيذ 1466 حكما وضبط 35 قضية تموين في حملة أمنية بقنا

    أخبار

  • ضبط 13 شخصا بحوزتهم بنادق آلية وخرطوش في حملة أمنية بقنا

    أخبار

إعلان

f277846182.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية