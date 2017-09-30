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القضاء الإسباني يلاحق مورينيو لاتهامه بارتكاب جريمتين

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القضاء الإسباني يلاحق مورينيو لاتهامه بارتكاب جريمتين القضاء الإسباني يلاحق مورينيو لاتهامه بارتكاب جريمتين

التحرير

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أفادت وسائل إعلام إسبانية، الجمعة، بأن القضاء الإسباني استدعى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد للتحقيق معه بشأن دعوى مقدمة من النيابة، تتهمه فيها بالتهرب الضريبي.

وقرر القضاء استدعاء مورينيو للإدلاء بأقواله في مدريد في الثالث من نوفمبر المقبل، بعد قبول الدعوى المقدمة من النيابة العامة، بحسب سكاي نيوز.

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وتؤكد عريضة الاتهام أن مورينيو متهم بارتكاب جريمتين تتعلق بضريبة دخل الأفراد في عامي 2011 و 2012، عندما كان يتولى تدريب ريال مدريد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن النيابة العامة إن مورينيو  تهرب من دفع ضريبة حقوق صورته بمبلغ 3.304 مليون يورو، منها مليون و611 ألفاً و537 يورو عن عام 2011، ومليون و693 ألفا و133 يورو عن عام 2012.

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التحرير

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