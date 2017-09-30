وزيرا البيئة والسياحة يقيمان حفل عشاء لأعضاء صندوق المناخ الأخضر

كتبت- مادي غيث:

أقام وزيرا البيئة خالد فهمي والسياحة يحيى راشد، مساء الجمعة، حفل عشاء لأعضاء مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر بأحد الفنادق المطلة على الأهرامات، على هامش اجتماع مجلس إدارة الصندوق الـ18.

وتستضيف مصر الاجتماع الـ18 لصندوق المناخ الأخضر، على مدار 3 أيام، في الفترة من 29 سبتمبر الجاري حتى 1 أكتوبر القادم، حيث يفتتح غدًا وزير البيئة الجلسة الرسمية لأعمال مجلس إدارة الصندوق.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة ما يقرب من 16 مشروعًا مقدمًا لدول أفريقيا وأمريكا اللاتينية والدول الأقل نموًا وتعديل سياسات عمل الصندوق لتسهيل نفاذ الموارد التمويلية في مجال التصدي لظاهرة التغيرات المناخية.

وتأتي أهمية هذا الاجتماع في كونه يسبق عقد اجتماع الدول الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية والمزمع عقده بـ"بون" في نهاية شهر أكتوبر، خاصة لما يمثله صندوق المناخ الأخضر من آلية تمويلية هامة للدول النامية لتنفيذ مشروعات في مجالي التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية وتحقيق التزماتها باتفاق باريس للمناخ.

ويضم الاجتماع كلا من أيمن الشاظلي ممثلا عن السعودية والدول النامية وأوان ماكدونالد ممثلًا عن أستراليا والدول المتقدمة وممثلي الدول المانحة ومنها كندا وألمانيا وفرنسا واليابان وأمريكا وممثلي الدول النامية والمستقبلة للتمويل.