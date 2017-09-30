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أمن قنا يضبط 17 متهما من طرفي الخصومة الثأرية بقرية الكرنك

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مصراوي Masrawy

أمن قنا يضبط 17 متهما من طرفي الخصومة الثأرية بقرية الكرنك

12:36 ص السبت 30 سبتمبر 2017

أمن قنا يضبط 17 متهما من طرفي الخصومة الثأرية بقرية الكرنك

قنا- (أ ش أ):

قاد مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا اللواء أشرف رياض، حملة مكبرة مدعومة بالعناصر القتالية وقوات الأمن المركزي ووحدات الانتشار السريع داهمت طرفي الخصومة الثأرية بين أبناء العمومة من عائلة "الجبارنة" قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمال المحافظة، وتمكنت من ضبط 17 متهما من طرفي الخصومة "الجوالين"، و"الخطبة" المنتميان لعائلة "الجبارنة" محكوم عليهم بإجمالي 81 حكما قضائيا، وضبط عامل يدعي علاء خالد عبد العزيز أحمد (24 عاما)، وبحوزته 2 فرد روسي محلي الصنع.

وفي سياق متصل تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط علي الضبع بغدادي مقيم بمركز قنا والمحكوم عليه في الجناية رقم 210 لسنة 2017 "حريق عمد وأسلحة" بالسجن المؤبد و"أيمن جابر أحمد صبري"، مقيم بمركز نقادة والمحكوم عليه في الجناية رقم 4137 لسنة 2014 "مخدرات" بالسجن المشدد 5 سنوات و"محمد أبو الهدي خليفة" مقيم بمركز أبوتشت والمحكوم عليه في الجناية رقم 12816 لسنة 2016 "ضرب أفضي إلى موت" بالسجن المشدد 5 سنوات.

كما تمكنت من القوات من ضبط 4 متهمين مطلوب ضبطهم واحضارهم في قضايا جنائية قيد التحقيق و21 قضية تموينية متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

هذا المحتوى من

Asha

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