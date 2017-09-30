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«فالكاو» أفضل لاعب لموناكو فى شهر أغسطس

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«فالكاو» أفضل لاعب لموناكو فى شهر أغسطس «فالكاو» أفضل لاعب لموناكو فى شهر أغسطس

التحرير

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حصل الكولمبى رداميل فالكاو مهاجم فريق موناكو الفرنسي على جائزة أفضل لاعب لشهر أغسطس في صفوف الفريق.

ونشر الحساب الرسمي للنادى الفرنسي عبر «تويتر» تتويج اللاعب والذى تسلم الجائزة قبل بداية لقاء فريقه أمام مونبيليه اليوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الثامن للدوري الفرنسي.

جدير بالذكر أن موناكو تعادل اليوم أمام مونبيليه بهدف لمثله، ليرتفع رصيده إلى النقطة الـ19 بالمركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الفرنسي.

 

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التحرير

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