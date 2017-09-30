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إصابة ٥ أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكى بقليوب

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مصراوي Masrawy

إصابة ٥ أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكى بقليوب

12:25 ص السبت 30 سبتمبر 2017

إصابة ٥ أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكى بقليوب

ارشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

اصيب ٥ أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكى علي طريق "قليوب - شبين القناطر".

جرى نقل المصابين الخمسة لمستشفى شبين القناطر.

تلقي اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير أمن القليوبية، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي علي طريق " قليوب - شبين القناطر "، ما أسفرعن إصابة ٥ أشخاص، وانتقل رجال المرور والأسعاف، ونُقل المصابون لمستشفى شبين القناطر، وجرى رفع آثار الحادث.

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