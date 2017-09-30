إصابة ٥ أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكى بقليوب
إصابة ٥ أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكى بقليوب
12:25 ص السبت 30 سبتمبر 2017
ارشيفية
القليوبية - أسامة علاء الدين:
اصيب ٥ أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكى علي طريق "قليوب - شبين القناطر".
جرى نقل المصابين الخمسة لمستشفى شبين القناطر.
تلقي اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير أمن القليوبية، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي علي طريق " قليوب - شبين القناطر "، ما أسفرعن إصابة ٥ أشخاص، وانتقل رجال المرور والأسعاف، ونُقل المصابون لمستشفى شبين القناطر، وجرى رفع آثار الحادث.
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