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وزيرا البيئة والسياحة يدعيان أعضاء صندوق المناخ الأخضر للعشاء عند الأهرامات

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مصراوي Masrawy

وزيرا البيئة والسياحة يدعيان أعضاء صندوق المناخ الأخضر للعشاء عند الأهرامات

12:21 ص السبت 30 سبتمبر 2017

وزيرا البيئة والسياحة يدعيان أعضاء صندوق المناخ الأخضر للعشاء عند الأهرامات

وزير البيئة الدكتور خالد فهمي

كتبت- مادي غيث:

دعا الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، والدكتور يحيى راشد، وزير السياحة، أعضاء مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر ونوابهم والمشاركين في الاجتماع الـ18 للصندوق، لتناول العشاء بأحد الفنادق المطلة على الأهرامات.

وتستضيف حالياً الاجتماع الـ18 لصندوق المناخ الأخضر، خلال الفترة من 29 سبتمبر الجاري حتى 1 أكتوبر القادم، حيث سيفتتح غدًا وزير البيئة الجلسة الرسمية لأعمال مجلس إدارة الصندوق.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة ما يقرب من 16 مشروعًا مقدمًا لدول أفريقيا وأمريكا اللاتينية والدول الأقل نموًا وتعديل سياسات عمل الصندوق لتسهيل نفاذ الموارد التمويلية في مجال التصدي لظاهرة التغيرات المناخية.

وتأتي أهمية هذا الاجتماع في كونه يسبق عقد اجتماع الدول الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية والمزمع عقده بـ"بون" في نهاية شهر أكتوبر، خاصة لما يمثله صندوق المناخ الأخضر من آلية تمويلية هامة للدول النامية لتنفيذ مشروعات في مجالي التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية وتحقيق التزماتها باتفاق باريس للمناخ.

ويضم الاجتماع كلا من أيمن الشاظلي ممثلا عن والدول النامية وأوان ماكدونالد ممثلًا عن أستراليا والدول المتقدمة وممثلي الدول المانحة ومنها كندا وألمانيا وفرنسا واليابان وأمريكا وممثلي الدول النامية والمستقبلة للتمويل.

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