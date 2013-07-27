طبل ومزمار فى احتفالات سوهاج بانتهاء حكم الإخوان

بالطبل البلدى والمزمار وإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء بهذه الطريقة خرج جموع المواطنين العاديين إلى كافة شوارع وميادين المحافظة تلبية لنداء الواجب، كما أطلقوا عليه وأعلنوا أن الحرب من الجيش على الإرهاب شىء واجب ولكن هناك دور لهم خرجوا من أجله، وهو تقديم الدافع المعنوى للجيش للوقوف بجواره ومساندة والدفع بالشرطة إلى الأمام من أجل الوصول إلى أقصى درجات الأمان بمصر.

ومن أجل العودة الاستقرار والأمن للبلاد انطلقت المسيرات من أمام مدرسة باحثة البادية الابتدائية بشارع الجمهورية للشوارع الرئيسية بحى شرق مدينة سوهاج تحمل علم مصر ولافتات دعم وتأييد الجيش فى مواجهة الإرهاب والتطرف والعنف وتحقيق مكتسبات ثورة 30 يونيو استخدمت تلك المسيرات الطبل والمزمار البلدى، بينما أعلن المواطنون العاديون تأييدهم للجيش بإطلاق النار فى الهواء للتأييد من ناحية وانتهاء حكم الإخوان من ناحية أخرى.