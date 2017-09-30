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محافظ الغربية: 500 مليون جنيه تبرعات لإنشاء 207 مدارس بالمحافظة

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مصراوي Masrawy

محافظ الغربية: 500 مليون جنيه تبرعات لإنشاء 207 مدارس بالمحافظة

11:35 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

محافظ الغربية: 500 مليون جنيه تبرعات لإنشاء 207 مدارس بالمحافظة

الغربية – (أ. ش. أ):

قال اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية إن قيمة الأراضي التي تبرع بها الأهالي لبناء مدارس عليها من أبناء محافظة الغربية، تجاوزت النصف مليار جنيه.

وأضاف المحافظ، في تصريح اليوم الجمعة، أنه جار إنشاء 207 مدارس بجميع المراحل المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية على مستوى المحافظة، وأشار إلى أن جميع أجهزة الدولة تعمل على الوصول بالإنشاءات التعليمية بكل الأماكن على مستوى الجمهورية.

وأكد أنه جرى تشغيل 20 مدرسة جديدة على مستوى الإدارات التعليمية الـ 10، وأنه جار استكمال وبناء 37 مدرسة ما بين إنشاء كلي وتجديد وجزئي وتوسعات بتكلفة 281.31 مليون جنيه، وذلك بهدف تقليل كثافة الطلاب بالفصول والنزول بها إلى كثافة تكون في صالح الطالب والمعلم والتحصيل العلمي.

هذا المحتوى من

Asha

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