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جامعة أسوان توقع على مذكرة تفاهم ثلاثية بقبرص

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مصراوي Masrawy

جامعة أسوان توقع على مذكرة تفاهم ثلاثية بقبرص

11:29 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

جامعة أسوان توقع على مذكرة تفاهم ثلاثية بقبرص

أسوان - إيهاب عمران:

زار الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، خلال مشاركته في ورشة عمل بقبرص، والتي تقام تحت عنوان: "التغيرات المناخية والزراعة المستدامة والأمن الغذائي" جامعة فريدريك، وكان في استقباله السيدة اناستاسيا فريدريكو نائب رئيس الجامعة.

والتقى غلاب خلال الزيارة، وفد جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، برئاسة الدكتور محمد يسري هاشم.

وعرض الدكتور جريستوفر خرالامبوس، المدير المالي والإداري لبرامج التعليم عن بعد، نبذة عن جامعة فريدريك والبرامج التي تقدمها الجامعة للطلاب.

من جانبه، قال الدكتور أحمد غلاب إنه وقّع مذكرة تفاهم ثلاثية بين جامعة أسوان وجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة وجامعة فريدريك بقبرص، لتوسيع ونشر برنامج ماجستير يركز على "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتعليم من أجل التنمية المستدامة".

وأشار غلاب، إلى أن جامعة أسوان وجامعة هليوبوليس ستدعمان البرامج التعليمية من خلال تدريس المقررات والدمج بين نظام التعليم عن بُعد والحضور الفعلي.

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