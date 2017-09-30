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ضبط 14 سلاحًا ناريًا و17 شخصًا من أطراف خصومات ثأرية بقنا

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مصراوي Masrawy

ضبط 14 سلاحًا ناريًا و17 شخصًا من أطراف خصومات ثأرية بقنا

11:27 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

ضبط 14 سلاحًا ناريًا و17 شخصًا من أطراف خصومات ثأرية بقنا

ارشيفية

قنا – عبد الرحمن القرشي :

شنت إدارة البحث الجنائي بقنا، حملة أمنية مكبرة، بقيادة اللواء أشرف رياض، بهدف مكافحة الجريمة بشتي صورها بمراكز ومدن المحافظة.

ونجحت الحملة في ضبط 14 قطعة سلاح ناري "رشاش جرينوف - كلاشينكوف - فرد خرطوش" و7 هاربين من أحكام جنائية، ومطلوب ضبطهم وإحضارهم من قبل دوريات المباحث، و20 قضية تموين وضبط 17 شخصًا من الخارجين عن القانون من أطراف الخصومات الثأرية، وتنفيذ 28 حبسًا جزئيًا لهاربين من قبل إدارة تنفيذ الأحكام.

تحررت المحاضر القانونية اللازمة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات

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مصراوي Masrawy

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