أخبار عاجلة

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور) -
«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة -
«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة -
«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو) -
وهب الله: قانون النقابات الجديد ينص على وجود محكمة عمالية -
محافظ المنيا ووفد الآثار يبحثان تطوير مسار العائلة المقدسة (صور) -
محافظ قنا: قطع المياه عن «الصالحية» لمدة 12 يوما لتطهير الخزانات -
بالأهرامات والكعكة الروسي.. مكتب دفاع موسكو يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر -
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير -
إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

سوريا: مقتل عشرات المدنيين في غارات جوية في إدلب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

سوريا: مقتل عشرات المدنيين في غارات جوية في إدلب

11:55 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

سوريا: مقتل عشرات المدنيين في غارات جوية في إدلب

غارات جوية - ارشيفية

(بي بي سي):

قال نشطاء سوريون إن عشرات المدنيين، بينهم أطفال ونساء، لقوا مصرعهم في غارات جوية على منطقة تابعة للمعارضة المسلحة في إدلب شمال غرب البلاد.

وأوضحت مقاطع مصورة نشرها نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي ما يبدو أنه لقطات لمبان مدمرة "بعد الغارات المكثفة التي شنتها المقاتلات السورية والروسية" في مدينة أرميناز.

من جانبها حذرت منظمة أطباء بلا حدود وهي واحدة من المنظمات القليلة التي لازالت تعمل في إدلب من أن الغارات المكثفة التي تشنها المقاتلات التابعة للنظام السوري والمقاتلات الروسية تدفع الكوادر الطبية إلى إغلاق المستشفيات القليلة التي تعمل في المحافظة.

وأكدت المنظمة ان الغارات أصبحت أكثر عددا وشراسة في محافظتي إدلب وحما خلال الأيام العشرة الماضية لدرجة أن العديد من المستشفيات اضطرت لإغلاق أبوابها لعدم قدرة الاطقم الطبية على مواصلة العمل.

هذا المحتوى من

BBC

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الحوثيون: مقتل أكثر من 22 مدنيا بقصف جوي للتحالف في اليمن

    أخبار

  • موسكو: حملة الإعلام الغربي على تساعد الإرهابيين

    أخبار

  • "أطباء بلا حدود" تدين استهداف المستشفيات في سوريا

    أخبار

  • طائرات روسية تشن غارات على ارياف حلب وادلب قادمة من الأجواء التركية

    أخبار

إعلان

bca24920ae.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال

وزير الآثار يبحث مع سفير روسيا إقامة معارض مؤقتة بمتاحف موسكو

وزير الآثار يبحث مع سفير روسيا إقامة معارض مؤقتة بمتاحف موسكو