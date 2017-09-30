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ترامب يعتزم تسمية رئيس البنك المركزي الأمريكي خلال ثلاثة أسابيع

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مصراوي Masrawy

يعتزم تسمية رئيس البنك المركزي الأمريكي خلال ثلاثة أسابيع

11:52 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

ترامب يعتزم تسمية رئيس البنك المركزي الأمريكي خلال ثلاثة أسابيع

ترامب

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيختار مرشحا في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، لتولي رئاسة مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" العام القادم.

وتنتهي فترة الأربع سنوات لرئاسة جانيت يلين للبنك المركزي الأمريكي في الثالث من فبراير القادم.

وقال ترامب للصحفيين اليوم الجمعة إن البيت الأبيض سيجري "أربعة لقاءات" لمقابلة المرشحين للمنصب.

وأصبحت يلين أول سيدة تتولى رئاسة مجلس الاحتياط الأمريكي في عام 2014 بعدما رشحها حينذاك الرئيس باراك أوباما، ووافق عليها مجلس الشيوخ، وتقول إنها ستنهي فترة رئاستها، لكنها تركت الباب مواربا بشأن ما إذا كانت مهتمة بشغل المنصب لمدة أربع سنوات أخرى.

وقال وزير الخزانة ستيف منوشين هذا الشهر إن يلين واحدة من بين "كثير من الأشخاص الجيدين" الموضوعين فى الاعتبار.

وبموجب القانون، يتم اختيار محافظي مجلس الاحتياط لفترات متعاقبة مدتها 14 عاما، بينما تبلغ فترة رئيس المجلس أربع سنوات، بحيث لا تكون متزامنة مع إدارات الرئاسة بالبيت الأبيض.

وتستطيع يلين التي انضمت إلى مجلس المحافظين بمجلس الاحتياط في عام 2010 أن تظل في المجلس حتى عام 2024 حتى إذا تركت منصب الرئاسة.

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مصراوي Masrawy

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