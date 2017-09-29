«80 يومًا».. رقم سلبي جديد لباسم مرسي

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انتهت مباراة الزمالك وإنبي بالتعادل السلبى بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت، ضمن الجولة الرابعة للدورى الممتاز.

وكان الزمالك قد حصل على ركلة الجزاء بعد عرقلة أسامة جلال مدافع إنبى للسوري مؤيد العجان الظهير الأيسر للفريق الأبيض، وأهدر باسم مرسى مهاجم الزمالك، ركلة جزاء لصالح فريقه أمام إنبى، فى الدقيقة 80 من عمر المباراة.

أثار إهدار باسم مرسى ركلة الجزاء في المباراة موجة من الغضب عليه من جماهير الزمالك، خاصة أن بعض جماهير القلعة البيضاء على السوشيال ميديا اتهمته أن السبب وراء اهدار باسم مرسى ركلة الجزاء هو وجود الجهاز الفني لمنتخب مصر في المباراة وتركيز باسم في ذلك مما أدى إلى إهدار ركلة الجزاء.

ويرصد «التحرير» في التقرير التالي أرقام باسم مرسي العام الماضى ورقما سلبيا حققه مع القلعة البيضاء:

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- لم ينجح باسم في التسجيل بمرمى أربعة أندية من خماسي المقدمة في الدوري، وهى الأهلي ومصر المقاصة والمصري وسموحة.

- لعب مع الزمالك 28 مباراة في الموسم الماضي بمعدل دقائق 1586 دقيقة أحرز 7 أهداف، كان من بينها، 4 أهداف من ركلات جزاء وصنع هدفًا وحيدًا.

- سجل باسم مرسي رقما سلبيا، حيث لم يحرز سوى هدف وحيد منذ 80 يوما من خلال مشاركته في 10 مباريات، وكان الهدف الذي سجله باسم مرسي من ركلة جزاء أمام الفتح الرباطي المغربي في البطولة العربية.