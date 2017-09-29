أعضاء الصيد يحتفلون بعودة عمرو السعيد إلى رئاسة النادي

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احتفل اليوم الجمعة أعضاء نادى الصيد المصرى بمقر الدقى بعودة عمرو السعيد من جديد اإى رئاسة النادى وسط حضور عدد كبير وأعضاء مجلس الإدارة .

وجاء ذلك بعد أن قضت محكمة النقض صباح أمس الخميس بإلغاء الحكم الصادر ضد عمرو السعيد رئيس نادي الصيد والذي تسبب في استبعاده من رئاسة النادي.

وشهد الحفل تواجد عدد كبير من أعضاء النادي في حضور عمرو السعيد للإعلان عن تأييده بعد عودته للرئاسة مرة أخري عقب قرار اللجنة الأوليمبية .

يٌذكر ان اللجنة الأولمبية قد اتخذت قرارًا مساء الاثنين الماضى باستبعاد عمرو السعيد من رئاسة الصيد لوجود حكم قضائى ضده صادر منذ شهور.