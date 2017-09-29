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ثنائى الزمالك يخضعان لكشف المنشطات بعد لقاء إنبى

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ثنائى الزمالك يخضعان لكشف المنشطات بعد لقاء إنبى ثنائى الزمالك يخضعان لكشف المنشطات بعد لقاء إنبى

التحرير

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خضع الثنائي علي جبر ومؤيد العجان لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، لكشف المنشطات عقب انتهاء مباراة الفارس الأبيض أمام فريق إنبي اليوم الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.

ويذكر أن عقب نهاية كل مباراة يخضع لاعبين من الفرق المشاركة فى المباراة بشكل عشوائي لإختبار المنشطات.

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وكان الزمالك وقع فى فخ التعادل للمرة الثانية له هذا الموسم بعد انتهاء لقائه أمام إنبى بالتعادل السلبى دون أهداف، ليرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة الـ8 بالمركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الفريق البترولى إلى النقطة الـ2 بالمركز الـ14 بجدول ترتيب الدورى.
 

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التحرير

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