العشري: واجهت صعوبات عديدة قبل مباراة الزمالك.. ولم يتحدث معي أحد بشأن الرحيل

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قال طارق الشعري، المدير الفني لنادي إنبي، أنه واجه صعوبة كبيرة قبل مواجهة الزمالك، بسبب خسارة ثلاثة مباريات ببطولة الدوري، مما دخل باللاعبين في حالة نفسية صعبة.

وأضاف المدير الفني لنادي إنبي، في تصريحات لقناة أون سبورت، أنه حاول الخروج من الحالة النفسية السيئة للاعبين، مشيرًا إلى أنه تحدث معهم لتقليل عدد الأخطاء التي وقع فيها الفريق.

وتابع "في مباراة اليوم قلت الأخطاء بالتالي ظهرنا بشكل جيد.. نسعى لفوز واحد لعودة الثقة".

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وأضاف "كل ما يكتب أو ينشر عن مصيري مع الفريق كان متعلق بمباراة اليوم إجتهادات صحفية، لم يتحدث معي أحد من مسؤولي إنبي بشأن الرحيل".

جدير بالذكر أن مباراة الزمالك وإنبي انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت، ضمن الجولة الرابعة للدورى الممتاز.