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نيبوشا يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات 3 أيام

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نيبوشا يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات 3 أيام نيبوشا يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات 3 أيام

التحرير

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 كشف أيمن حافظ المدير الإداري للفريق الاول لكرة القدم بالزمالك أن الفريق سوف يحصل على راحة ٣ أيام وأكد حافظ على أن الفريق سوف يعود للتدريبات يومي 3،4 أكتوبر في ملعب النادي على أن يتم تحديد برنامج الإعداد خلال فترة التوقف وخوض معسكر مغلق من عدمه خلال الفترة القادمة.

وقال المونتنيجري نيوشا المدير الفني للقلعة البيضاءأن الفترةا لمقبلة سنحصل على أجازة لمدة 3 أيام وبعدها سندخل في فترة إعداد لمدة 10 أيام وسنحاول الاعداد في تلك الفترة جيدا.

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 جدير بالذكر أن مباراة وإنبي انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت، ضمن الجولة الرابعة للدورى الممتاز. 

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التحرير

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