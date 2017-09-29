فاز بنجمة مهرجان الجونة و20 ألف دولار.. 10 معلومات عن «فوتوكوبي»

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حصل فيلم "فوتوكوبي"، للمخرج تامر عشري على جائزة أفضل فيلم روائي عربي طويل، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بعد أن وقع اختيار لجنة تحكيم المسابقة عليه، بجانب فوزه بنجمة الجونة، وشهادة قدرها 20 ألف دولار أمريكي.

وفي التقرير التالي يرصد "التحرير لايف" 10 معلومات عن فيلم "فوتوكوبي".

1- الفيلم من إخراج تامر عشري، وتأليف الكاتب والصحفي هيثم دبور، وبطولة الفنان القدير محمود حميدة، والفنانة شيرين رضا.

2- يشارك ضمن فريق عمل الفيلم: بيومي فؤاد، فرح يوسف، يوسف عثمان، علي الطيب، عايدة الكاشف، سامي عبد الحليم، والطفل أحمد داش بطل فيلم "لا مؤاخذة".

3- يعد "فوتوكوبي" الفيلم الروائي الطويل الثالث الذي تنتجه شركة "ريد ستار"، بعد فيلمي "نوارة" و"الأصليين".

4- تدور أحداث الفيلم حول شخصية "محمود" ويجسدها النجم محمود حميدة، وهو رجل فى أواخر الخمسينيات من عمره، صاحب مكتبة لتصوير ونسخ المستندات فى حى عبده باشا، وشخصية "صفية"، وتجسدها الفنانة شيرين رضا، وهما المسنان اللذان يعيشان حياة رتيبة مملة إلى أن يجدا السعادة في حبهما وزواجهما.

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5- قال مخرج الفيلم تامر عشرى، إن "انتشال التميمى" مدير مهرجان الجونة، والمخرج أمير رمسيس، شاهدا الفيلم في مارس الماضى بعد المونتاج، وتحمسوا لعرضه في المهرجان، ما أسعده كثيرا، خاصة أن المهرجان ظهر بشكل مشرف وبمستوى لا يقل عن المهرجانات الدولية.

6- من الانتقادات التي وجهت للفيلم طول مدته، ولكن جاء رد المخرج: "الفيلم له طبيعة خاصة تنبع من شخصية محمود نفسها، فهو رجل نسى نفسه وحياته تسير بشكل بطىء ورتيب، وكان لابد عليّ أن أنقل ذلك للجمهور من خلال إيقاع هذا الرجل الذي وقف في مكانه".

7- أكد المخرج أن النجم محمود حميدة وافق على الفيلم بعد يومين من إرسال السيناريو له، مشيرا إلى صعوبة دور الفنانة شيرين رضا، التي لجأت إلى تغيير شكلها لتلاءم طبيعة الدور.

8- أوضح مؤلف الفيلم هيثم دبور، أن كلمة "فوتوكوبي" هي انعكاس لكل الشخصيات الموجودة في الفيلم، فإذا أصبح الأبطال نسخ مصورة من كل شيء حولهم، سيفقدون القدرة على التميز.

9- عبر الفنان عمرو واكد عن إعجابه بدور الفنانة شيرين رضا في الفيلم، وكتب عبر حسابه على موقع "تويتر"، عقب مشاهدته للفيلم: "اتفرجت على فيلم فوتوكوبي، ومستعد دلوقتي حالا أهدي جائزة أحسن ممثلة بجدارة للفنانة الموهوبة والمجتهدة شيرين رضا، هي مفاجأة الفيلم".

10- لم يحدد صناع الفيلم موعد طرحه فى دور السينما، خاصة أن هناك اتجاها لعرضه أولا في أكثر من مهرجان خلال الفترة المقبلة قبل طرحه بالسينما.