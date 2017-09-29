وزير الآثار: افتتاح ثاني أكبر مكتبة في العالم بسانت كاترين خلال 6 أسابيع

كتب - محمود مصطفى و داليا منير:

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إنه سيتم افتتاح مكتبة دير سانت كاترين، وهي ثاني أكبر مكتبة في العالم بعد الفاتيكان، خلال ستة أسابيع.

وأضاف العناني، خلال كلمته في الجلسة الختامية لمؤتمر السياحة الدينية "سانت كاترين ملتقى الأديان السماوية"، أنه سيتم افتتاح أكبر فسيفساء بسانت كاترين خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير الآثار إلى أنه سيتم التنسيق مع محافظة جنوب سيناء لتحديد موعد الافتتاح.