أخبار عاجلة

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور) -
«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة -
«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة -
«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو) -
وهب الله: قانون النقابات الجديد ينص على وجود محكمة عمالية -
محافظ المنيا ووفد الآثار يبحثان تطوير مسار العائلة المقدسة (صور) -
محافظ قنا: قطع المياه عن «الصالحية» لمدة 12 يوما لتطهير الخزانات -
بالأهرامات والكعكة الروسي.. مكتب دفاع موسكو يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر -
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير -
إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

صورة وخبر: الروهينجا.. شعب الـ"نصف مليون نازح"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

صورة وخبر: الروهينجا.. شعب الـ"نصف مليون نازح"

11:32 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

مسلمو الروهينجا (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:
في فترة لم تتجاوز الـ35 يومًا تخطى عدد نازحي الروهينجا نصف مليون شخص؛ هجروا منازلهم في ميانمار وفروا من وطنهم إلى بنجلاديش المجاورة للنجاة من موت يطاردهم.

ففي ولاية راخين في ميانمار يواجه مسلمو الروهينجا أعمال عنف واضطهاد على يد الجيش الذي ينكر استخدام الأساليب الوحشية ضدهم كما تنكر حكومته حقوقهم.

وذكر تقرير لـ"بي بي سي"، الجمعة، عن أحداث ميانمار إن أحد مسئولي الأمم المتحدة ذكر إن رئيسة البعثة الأممية في ميانمار ريناتا لوك ديسالين حاولت منع مدافعين عن حقوق الإنسان من زيارة مناطق الروهينجا.

وفي ذات الوقت الذي تدور فيه النقاشات حول أزمة مسلمي الروهينجا في المحافل الدولية دون استجابة ترقى لمستوى الأزمة، فإن قوافل النازحين لا تتوقف ليلاً أو نهار.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة لمجموعة من مسلمي الروهينجا تتكون من شاب و4 أطفال عقب عبورهم نهر "ناف" في رحلتهم من ميانمار إلى بنجلاديش وهم يحملون على أكتافهم أحمالًا ربما لا تكون أثقل من هم يحملونه في قلوبهم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأمم المتحدة تحذر من تفشي الأوبئة بمخيمات الروهينجا في بنجلاديش

    أخبار

  • مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يطالب ميانمار بالسماح بدخول

    أخبار

  • الأمم المتحدة: 63 شخصا بين قتيل ومفقود إثر انقلاب قارب يحمل لاجئين

    أخبار

  • مسئولة الأمم المتحدة في ميانمار حاولت وقف مناقشة قضية حقوق مسلمي الروهينجا

    أخبار

إعلان

3b180f67c8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير

محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير

إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية

إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

رئيس الوزراء يختتم جولته إلى الأقصر بتفقد مدينة طيبة

رئيس الوزراء يختتم جولته إلى الأقصر بتفقد مدينة طيبة