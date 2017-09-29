أخبار عاجلة

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور) -
«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة -
«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة -
«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو) -
وهب الله: قانون النقابات الجديد ينص على وجود محكمة عمالية -
محافظ المنيا ووفد الآثار يبحثان تطوير مسار العائلة المقدسة (صور) -
محافظ قنا: قطع المياه عن «الصالحية» لمدة 12 يوما لتطهير الخزانات -
بالأهرامات والكعكة الروسي.. مكتب دفاع موسكو يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر -
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير -
إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

استقالة وزير الصحة الأمريكي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

استقالة وزير الصحة الأمريكي

11:26 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

استقالة وزير الصحة الأمريكي

واشنطن- (دب أ):
استقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي توم برايس، من منصبه وسط جدل حول استخدامه رحلات طيران خاصة للقيام بأعمال رسمية.

وقال البيت الأبيض، إن برايس قدم استقالته من منصبه للرئيس دونالد ، الذي قبلها.

وكان ترامب قد قال قبل دقائق قليلة إنه سوف يتخذ في وقت لاحق اليوم الجمعة، قرارًا بشأن مصير "برايس".

وسوف يتولى دون رايت، رئيس مكتب النهوض بالصحة والوقاية من الأمراض، تسيير شؤون وزارة الصحة بشكل مؤقت.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • البيت الأبيض: ترامب سيقوم بجولة آسيوية في نوفمبر المقبل

    أخبار

  • واشنطن تتخذ تدابير جديدة لمساعدة بورتوريكو

    أخبار

  • ترامب يهنئ ميركل بمناسبة فوزها في الانتخابات

    أخبار

  • وزير الصحة الأمريكي يعتذر عن رحلات جوية خاصة قام بها على حساب دافعي

    أخبار

إعلان

9b5ae05a34.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية