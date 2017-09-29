استقالة وزير الصحة الأمريكي

واشنطن- (دب أ):

استقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي توم برايس، من منصبه وسط جدل حول استخدامه رحلات طيران خاصة للقيام بأعمال رسمية.

وقال البيت الأبيض، إن برايس قدم استقالته من منصبه للرئيس دونالد ترامب، الذي قبلها.

وكان ترامب قد قال قبل دقائق قليلة إنه سوف يتخذ في وقت لاحق اليوم الجمعة، قرارًا بشأن مصير "برايس".

وسوف يتولى دون رايت، رئيس مكتب النهوض بالصحة والوقاية من الأمراض، تسيير شؤون وزارة الصحة بشكل مؤقت.