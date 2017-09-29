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10 تصريحات × 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

10 تصريحات × 24 ساعة

11:21 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

إعداد - علاء المطيري:
قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إن محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أكتوبر المقبل يحتاج إلى معجزة، وأكّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قراقش، أنه آن الأوان لإنهاء عدم الاستقرار في ليبيا، وجدد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون تأكيده أن واشنطن لا تعترف باستفتاء إنفصال إقليم كردستان عن العراق الذي أجري، الإثنين الماضي.

1- رئيس المفوضية الأوروبية: إتمام الـ"بريكست" في أكتوبر المقبل يحتاج معجزة

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رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر - أرشيفية

 قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إن محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لن تحقق تقدما كافيا بحلول نهاية أكتوبر إلا إذا حدثت معجزة.

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2- ميركل: 3 قضايا تحتاج إلى إيضاحات بشأن الـ"بريكست"

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المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل(أ ف ب)

كشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، عن إحراز تقدم في المفاوضات الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم "بريكسيت". وأضافت: "لابد أولا من إيضاح ثلاث قضايا رئيسية قبل ترتيب ذلك فإلى جانب الالتزامات المالية البريطانية، هناك حقوق المواطنين بالاتحاد الأوروبي تجاه بريطانيا، والموقف على الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا"

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3- قرقاش عن تعديل اتفاق الصخيرات: آن الأوان طيّ صفحة عدم الاستقرار في ليبيا

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وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قراقش - أرشيفية

أكّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قراقش، أنه آن الأوان لإنهاء عدم الاستقرار في ليبيا، مُشيدًا بجهود المجتمع الدولي ودول الجوار ومصر لتحقيق الاستقرار وإشاعة الأمن في ليبيا، مُشددًا على أن الحوار هو الأساس لحل لحل الأزمة الليبية، وذلك على هامش اجتماعات تعديل اتفاق الصُخيرات في تونس.
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4- رئيس أرمينيا: التعاون الاقتصادي مع هام

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رئيس أرمينيا سيرج سركيسيان - أرشيفية
أكد رئيس أرمينيا سيرج سركيسيان، قوة العلاقات التاريخية والثقافية بين الشعبين المصري والأرميني، وأن الصداقة والثقة المتبادلة هي دائما سمات هذه العلاقات، مشددا على أهمية التعاون الاقتصادي مع مصر.
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5- تيلرسون: قرار خفض البعثة الدبلوماسية في هافانا له أسباب صحية

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وزير الخارجية الامريكى ريكس تيلرسون في لندن في 26 مايو 2017 (أ ف ب)

أعلن ريكس تيلرسون وزير خارجية الولايات المتحدة أن قرار استدعاء أكثر من نصف أفراد البعثة الامريكية فى كوبا جاء حماية لصحة الدبلوماسيين الأمريكيين في مواجهة مشاكل صحية غامضة. وأضاف: "قرار خفض البعثة الدبلوماسية فى هافانا تم اتخاذه لتأمين سلامة أفرادنا".
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6- لافروف: مهتم بتطبيع العلاقات مع

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وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف - أرشيفية (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه يعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتم بتطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.
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7- شولتس: نعتزم إجراء تجديد شامل في الحزب الاشتراكي الألماني

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مارتن شولتس مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي 

قال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتس إن هناك أخطاء جسيمة ارتكبها حزبه؛ وأدت إلى حصول الحزب على نتائج متدنية في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأحد الماضي، معلنا عزمه إجراء تجديد شامل في الحزب.
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8- الرئيس الأمريكى: العلاقات بين أمريكا وألمانيا عميقة

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ترامب وميركل في البيت الأبيض  (أ ف ب)

 هنأ الرئيس الامريكى دونالد ترامب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمناسبة فوزها فى الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أهمية العلاقات الثنائيه العميقه التى تجمع بين واشنطن وبرلين".

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9- تيلرسون: واشنطن لا تعترف باستفتاء كردستان

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وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون في مقر وزارته في واشنطن

جدد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون تأكيده أن واشنطن لا تعترف باستفتاء إنفصال إقليم كردستان عن العراق الذي أجري، الإثنين الماضي.
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10- العبادي: القضاء على تنظيم "داعش" بات قريبًا

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رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي - ارشيفية

 علن رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، اليوم الجمعة، عن انطلاق المرحلة الثانية من عمليات تحرير الحويجة والمناطق المحطية بها الى غرب كركوك، مؤكدا أن القضاء على تنظيم "داعش" بات قريبًا جدًا.

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مصراوي Masrawy

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