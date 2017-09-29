حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قرارًا بتشكيل فريق خبراء لرصد حالة حقوق الإنسان في اليمن، وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين سفيرًا في موسكو، كما بدأ العمل بحظر الطيران المفروض من بغداد على كردستان بعد الاستفتاء.

1 - الأمم المتحدة تعتمد قرارا مصريا بإرسال خبراء دوليين إلى اليمن

رجال الهلال الأحمر اليمني في موقع تعرض لقصف جوي (أ ف ب)

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتوافق الآراء دون تصويت مشروع قرار تقدمت به مصر باسم المجموعة العربية حول اليمن، بتشكيل فريق خبراء دوليين وإقليميين بارزين من ذوي المعرفة بقانون حقوق الإنسان والمسألة اليمنية لرصد حالة حقوق الإنسان في اليمن لمدة سنة واحدة على الأقل قابلة للتجديد.

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2- مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين "هانتسمان" سفيرا في موسكو

رجل الأعمال والدبلوماسي الأمريكي جون هانتسمان (أرشيفية)

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على تعيين رجل الأعمال والدبلوماسي الأمريكي جون هانتسمان سفيرا لدى روسيا ليشغل بذلك منصبا كان شاغرا.

واختار الرئيس دونالد ترامب، وفقا لراديو (سوا) الأمريكي هانتسمان لهذا المنصب في 18 يوليو الماضي.

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3- أمريكا تسحب دبلوماسيين من كوبا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أ ف ب)

أعلنت الولايات المتحدة أنها سوف تسحب أكثر من نصف أفراد بعثتها الدبلوماسية في كوبا بعد إصابة 21 منهم بمشاكل صحية غامضة في الأشهر الأخيرة.

وقال مسؤولون أمريكيون ان السفارة ستظل مفتوحة للوفاء بالمهام الدبلوماسية الاساسية، وتقديم خدمات الطوارئ، ولكن سيجري تعليق معالجة التأشيرات الروتينية.

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4- بدء سريان حظر الطيران في إقليم كردستان العراق

مطار أربيل الدولي بكردستان العراق (أرشيفية)

توقفت حركة الطيران الدولي من إقليم كردستان وإليه، مساء الجمعة، بعد أن فرضت الحكومة العراقي المركزية في بغداد حظرا ردا على تصويت الإقليم على استفتاء الاستقلال.

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5- الحوثيون: مقتل أكثر من 22 مدنيا بقصف جوي للتحالف في اليمن

قصف جوي في اليمن (أرشيفية)

قال عبد الحكيم الكحلاني، الناطق باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن، إن أكثر من 22 مدنياً قتلوا اليوم إثر غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي في اليمن.

ولم تصدر قوات التحالف العربي أي تصريح حول تلك الغارات حتى اللحظة، كما لم يتسن التحقق مما ذكره الكحلاني من مصادر مستقلة.

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