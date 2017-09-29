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إصابة 3 أشخاص واحتراق سيارة في مشاجرة بين عائلتين بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

إصابة 3 أشخاص واحتراق سيارة في مشاجرة بين عائلتين بكفر الشيخ

11:25 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

إصابة 3 أشخاص واحتراق سيارة في مشاجرة بين عائلتين بكفر الشيخ

ارشيفية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

وقعت مشاجرة بين أفراد عائلتين، اليوم الجمعة، بقرية دمنكة التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ، إثر خلاف على قطعة أرض فضاء، تقع على ضفاف نهر النيل فرع رشيد، المار من أمام القرية.

وأكد شهود عيان من أهالي القرية لـ"مصراوي"، أن المشاجرة وقعت بين "وجيه إ.ا"، موظف، وصاحب مصنع تعبئة ملح "طرف أول" و"صابر م.ا" تاجر أسماك، "طرف ثاني" واستعان كل طرف منهما بأهليته، مستخدمين الأسلحة البيضاء والشوم وتبادلوا قذف بعضهم البعض الطوب والحجارة.

وأشار بعض الأهالي، إلى أن قوة من الشرطة توجهت للقرية، ونجحت في تهدئة الأوضاع بينهم، وجرى فصل المتشاجرين عن بعضهم البعض، ثم تجددت المشاجرة مرة أخرى، وحدث احتراق سيارة نصف نقل خاصة بالطرف الأول، نتج عنها وجود مصابين بحروق، فيما تخطى عدد المصابين الفعلي للمشاجرة 8 أشخاص.

وكشفوا أن الأسباب الحقيقية وراء وقوع المشاجرة وجود قطعة أرض فضاء، تطل على ساحل نهر النيل فرع رشيد المار أمام القرية، مجاورة لمنزل الطرف الأول، فاستغل جزءًا منها لإقامة مصنع تعبئة ملح عليها، فيما قرر الطرف الثاني، إقامة مبان عليها، فاعترضه الطرف الأول، وحدثت مشادة كلامية حادة بينهما، تطورت إلى حد التشاجر، إلى أن استعان كل طرف منهما بأهليته وتطورت الأحداث.

وفى السياق، سجلت غرفة العمليات بهيئة الإسعاف بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، مدير الهيئة، إصابة 3 أشخاص فقط في تلك المشاجرة، وهم مصابون بحروق نتيجة احتراق السيارة نصف نقل الخاصة بالطرف الأول، وهم "محمد ا.ع" حرق بالذراع الأيسر، و"على أ.ل" جرح قطعي بالظهر، و"أيمن ع.ا"، حرق بالذراع الأيسر، ونقلوا لمستشفى دسوق العام لتلقي العلاج اللازم.

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مصراوي Masrawy

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