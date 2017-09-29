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محافظ جنوب سيناء: السيسي صاحب فكرة «ملتقى الأديان»

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محافظ جنوب سيناء: السيسي صاحب فكرة «ملتقى الأديان» محافظ جنوب سيناء: السيسي صاحب فكرة «ملتقى الأديان»

التحرير

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قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مؤتمر ملتقى الأديان السماوية المنعقد بمدينتي شرم الشيخ وسانت كاترين، هدفه تنشيط السياحة الدينية، وهي فكرة نابعة من الرئيس عبد الفتاح .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بـ"ملتقى الأديان السماوية.. سانت كاترين... هنا نصلي معا"، المقام، اليوم الجمعة، بقرية وادي الراحة بسانت كاترين.

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وذكر فودة أن السيسي، خلال اجتماعه منذ فترة مع المجلس الأعلى للسياحة، قال إن لديها كل مقومات السياحة الدينية والمردود ضعيف، مضبفا: "ولما الرئيس يقول لازم الكل يعمل باجتهاد  لمصلحة الوطن، لذلك عقدنا مؤتمر السياحة العلاجية منذ شهور قليلة، وقولنا نعقد مؤتمر للسياحة الدينية، واجتمعت مع لجنة مشكلة من وزير الأوقاف، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، مرة كل شهر على مدار الشهور الماضية للإعداد للمؤتمر، والذي نجح نجاحا كبيرا، وسنعقده سنويا وسيتم تنفيذ توصياته".

وشكر المحافظ داعمي المؤتمر، ومنهم طارق عامر رئيس البنك المركزي، رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، واختتم: "أشكر كل المستثمرين الذين دعموا المؤتمر، وأعطونا الغرف مجانا ليخرج المؤتمر بهذا الشكل، وكل الشكر لجهاز التعمير الذي أقام مسرحا جبارا".

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التحرير

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