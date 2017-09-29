٦١ مدينة أوروبية ومتوسطية وقعت "إعلان نيس" لمكافحة الإرهاب

نيس - (أ ش أ):

أعلن المفوض الأوروبي للأمن جوليان كينج أن 61 مدينة أوروبية ومتوسطية وقعت اليوم الجمعة (اعلان نيس) لمواجهة التطرف والإرهاب الذي يقضي بزيادة الدعم المالي المقدم من الإتحاد الأوروبي الى صندوق الأمن الداخلي إعتبارا من العام الجاري.

وقال جوليان كينج - في تصريح اليوم - إن الإتحاد الأوروبي سيعزز صندوق الأمن الداخلي بواقع 100 مليون يورو خلال عام 2017 بينها 10 ملايين لإقامة مشروعات لتأمين المناطق العامة.

من جانبه، قال كريستيان استروزي عمدة مدينة نيس ورئيس شبكة المدن الأورومتوسطية ، " لا يمكن أن نظل سلبيين ، نحن في حرب وهي حرب لم نريدها" ، مشيرا الى إبداء المئات من المدن الأخرى موافقتها المبدئية لتوقيع (إعلان نيس) الذي يتيح مواصلة مكافحة التطرف وتبادل المعلومات الضرورية لمكافحة الإرهاب والنظر في وضع وصلاحيات الشرطة المحلية.

وأشار عمدة نيس الى الضرر الاقتصادي الكبير جراء الإارهاب الذي لحق بمدن سياحية مثل نيس (86 قتيلا في 14 يوليو 2016) والهجمات التي تعرضت لها مصر وتونس، داعيا الى استحداث صندوق أوروبي جديد لمساعدة المدن على مواجهة الإرهاب.