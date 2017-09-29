أخبار عاجلة

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور) -
«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة -
«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة -
«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو) -
وهب الله: قانون النقابات الجديد ينص على وجود محكمة عمالية -
محافظ المنيا ووفد الآثار يبحثان تطوير مسار العائلة المقدسة (صور) -
محافظ قنا: قطع المياه عن «الصالحية» لمدة 12 يوما لتطهير الخزانات -
بالأهرامات والكعكة الروسي.. مكتب دفاع موسكو يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر -
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير -
إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

٦١ مدينة أوروبية ومتوسطية وقعت "إعلان نيس" لمكافحة الإرهاب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

٦١ مدينة أوروبية ومتوسطية وقعت "إعلان نيس" لمكافحة الإرهاب

10:51 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

نيس - (أ ش أ):
أعلن المفوض الأوروبي للأمن جوليان كينج أن 61 مدينة أوروبية ومتوسطية وقعت اليوم الجمعة (اعلان نيس) لمواجهة التطرف والإرهاب الذي يقضي بزيادة الدعم المالي المقدم من الإتحاد الأوروبي الى صندوق الأمن الداخلي إعتبارا من العام الجاري.

وقال جوليان كينج - في تصريح اليوم - إن الإتحاد الأوروبي سيعزز صندوق الأمن الداخلي بواقع 100 مليون يورو خلال عام 2017 بينها 10 ملايين لإقامة مشروعات لتأمين المناطق العامة.

من جانبه، قال كريستيان استروزي عمدة مدينة نيس ورئيس المدن الأورومتوسطية ، " لا يمكن أن نظل سلبيين ، نحن في حرب وهي حرب لم نريدها" ، مشيرا الى إبداء المئات من المدن الأخرى موافقتها المبدئية لتوقيع (إعلان نيس) الذي يتيح مواصلة مكافحة التطرف وتبادل المعلومات الضرورية لمكافحة الإرهاب والنظر في وضع وصلاحيات الشرطة المحلية.

وأشار عمدة نيس الى الضرر الاقتصادي الكبير جراء الإارهاب الذي لحق بمدن سياحية مثل نيس (86 قتيلا في 14 يوليو 2016) والهجمات التي تعرضت لها وتونس، داعيا الى استحداث صندوق أوروبي جديد لمساعدة المدن على مواجهة الإرهاب.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الجامعة العربية ومصر تعربان عن قلقهما من تداعيات استفتاء كردستان

    أخبار

  • الشرطة الألمانية تجري تدريبا على مكافحة الإرهاب بمحطة قطار

    أخبار

  • بدء مناوات عسكرية مشتركة بين وباكستان

    أخبار

  • اللجنة اليهودية الأمريكية تثمن المساعي المصرية لدفع عملية السلام في

    أخبار

إعلان

8113e402c9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين

ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا

ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش