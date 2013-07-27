انتهاء مظاهرات السويس وإعادة فتح ميدان الأربعين

أنهى متظاهرو السويس فعالياتهم بعد أن استمرت بجميع شوارع المحافظة أكثر من 12 ساعة عقب صلاة الجمعة مباشرة وشهدت خلالها وجود حشود من المواطنين بجميع شوارع المحافظة، بالإضافة إلى عدة مسيرات جميعها تصب فى إعلان الآلاف من مواطنى السويس تأييدهم للفريق عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة لمواجهة الإرهاب والعنف.

هذا وأكد المواطنون خلال الفعاليات أن ما حدث فى 30 يونيو ما هو إلا ثورة شعبية وقام الجيش بحمايتها.

على جانب آخر تم إعادة فتح ميدان الأربعين وإعادة الحركة المرورية بشكل طبيعى أمام جميع السيارات، فيما تواجد عدد قليل من المتظاهرين بميدان الخضر مقررين تنظيم سحور جماعى فى الحدائق الجانبية.

موضوعات متعلقة..

بالصور.. الحشود بميدان الأربعين تهتف للجيش على أنغام السمسمية

تزايد حشود المتظاهرين بـ"الأربعين" واشتعال الميدان بالهتافات المؤيدة للسيسى

طائرات الهليكوبتر تحلق بكثافة فى سماء السويس

مصدر عسكرى: السويس انتفضت تأييدا للفريق السيسى لتطهير مصر من الإرهاب

ميدان الأربعين بالسويس يستعد لاستقبال متظاهرى مليونية "لا للإرهاب"

"إنقاذ السويس": لن نسمح لمتظاهرى الإخوان بالاقتراب من ميدان الأربعين

الجيش الثالث يكثف من تواجده بالمجرى الملاحى لقناة السويس

"تمرد" السويس: مظاهرات "لا للإرهاب" ستنطلق بعد العصر بـ 3 مسيرات

طوارئ بصحة السويس وانتشار سيارات الإسعاف بالقرب من المظاهرات

أمن السويس: نرصد تحركات المظاهرات المؤيدة والمعارضة لتأمين المواطنين

حركة صوت الشارع تدعو المواطنين للانتفاضة ضد الإخوان

عرض لـ"تمرد" السويس تحت شعار "إخوان قاتلون" بالأربعين

قبيلة الطليمات تعلن تأييدها لـ"السيسى" ومشاركتها بمظاهرات السويس

"إنقاذ" السويس: ارتفاع عدد المسيرات إلى 5 بكافة أحياء المحافظة

أمن السويس: جميع موانئ وشركات البترول تحت سيطرة الجيش

الجيش الثالث: على التيار الإسلامى الالتزام بالسلمية والتصالح مع النفس

بكره مرسى ويا مبارك يلا طره فى انتظارك

وصول مسيرة المحامين والمعلمين إلى ميدان الأربعين بالسويس

المئات من مؤيدى المخلوع يغادرون السويس إلى رابعة العدوية

بالصور.. تظاهرات نسائية ولافتات ضد أوباما بميدان الأربعين بالسويس

الجيش الثالث يحث مؤيدى المعزول بالسويس على التزام السلمية

أمن السويس: جميع موانئ وشركات البترول تحت سيطرة الجيش