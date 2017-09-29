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الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تعترف باستفتاء كردستان

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مصراوي Masrawy

الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تعترف باستفتاء كردستان

10:49 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تعترف باستفتاء كردستان

واشنطن - (أ ش أ):
جدد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون تأكيده أن واشنطن لا تعترف باستفتاء إنفصال إقليم كردستان عن العراق الذي أجري، الإثنين الماضي.

وقال تيلرسون - في تصريحات نقلتها قناة (سكاي نيوز) ، اليوم الجمعة - إن الإستفتاء ونتائجه يفتقران للشرعية، مشددا على استمرار بلاده في دعم عراق موحد اتحادي وديمقراطي ومزدهر، حسب تعبيره.

وحث تيلرسون بغداد وأربيل على اللجوء إلى الهدوء وإنهاء الإتهامات والتهديدات المتبادلة بينهما.

وكان أكثر من 92 % من الأكراد المشاركين في الاستفتاء في إقليم كردستان العراق أيدوا الإنفصال عنه، بحسب النتائج الرسمية الأولية التي أعلنتها اللجنة العليا للاستفتاء في الإقليم.

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