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محافظ جنوب سيناء: عقد مؤتمر " الأديان السماوية" بشكل دوري كل عام

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مصراوي Masrawy

محافظ جنوب سيناء: عقد مؤتمر " الأديان السماوية" بشكل دوري كل عام

10:41 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

محافظ جنوب سيناء: عقد مؤتمر

مؤتمر ملتقى الأديان السماوية

كتب - محمود مصطفى و داليا منير:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن 38 وفدا حضروا ملتقى الأديان السماوية "هنا نصلي معا"، الذي عقد على مدار ثلاثة أيام بمدينتي شرم الشيخ وسانت كاترين.

وأضاف فودة، خلال كلمته في الجلسة الختامية، التي عقدت بوادي الراحة بمدينة سانت كاترين، أنه شارك في المؤتمر سفراء اليونان والفاتيكان والمجر وبيلا ورجال الدين الاسلامي والمسيحي، مؤكدا أن اللجنة كانت تجتمع شهريا من أجل ان يخرج الملتقى بهذا الشكل الحضاري.

وقال محافظ جنوب سيناء: "إننا مصممون ولدينا هدف لعودة السياحة، وسنجعل المؤتمر سنويا وسنفتح الباب لكل الفرق الفنية للمشاركة".

وانتهت قبل قليل حفلة "فرقة سماع"، بقيادة المايسترو الدكتور انتصار عبدالفتاح انتصار و16 فرقة من مختلف الدول للاحتفال بملتقى الأديان السماوية في يومها الثاني بمدينة سانت كاترين ضمن مؤتمر تنشيط السياحة الدينية.

حضر الحفل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور خالد العنانى وزير الآثار، نائبا عن رئيس الوزراء، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، ومارجريت عازر وطارق علام، وسامح الصريطي، وعدد كبير من الشخصيات العامة وأبناء البدو ونواب البرلمان بجنوب سيناء.

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