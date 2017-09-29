نيبوشا يطالب بدعم باسم مرسي.. ويؤكد: النتيجة غير مرضية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد المونتنيجري نيبوشا المدير الفني للزمالك على أنه غير راضي عن نتيجة المباراة والتعادل السلبي وإهدار نقطتين فى مشوار الفريق خاصة وأن الفريق يلعب أي مباراة للفوز واقتناص الثلاث نقاط فقط .

وأشار نيبوشا إلى أن نسبة الاستحواذ خلال اللقاء كانت لمصالحة الزمالك، مضيفًا أنه يجب دعم باسم مرسي مهاجم الفريق وعدم ذبحه لاهداره ركلة الجزاء.

شاهد أيضا

جدير بالذكر أن مباراة الزمالك وإنبي انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت، ضمن الجولة الرابعة للدورى الممتاز.