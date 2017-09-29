نيبوشا: لا توجد مشكلة في إهدار «باسم» ركلة الجزاء.. ولا تعليق على التحكيم

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قال المونتنجري نيبوشا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه لم يكن يوم الفارس الأبيض لتحقيق الفوز أمام إنبي، في الجولة الرابعة، ببطولة الدوري.

وأضاف المدير الفني للزمالك، أنه ليس لديه تعليق على أداء التحكيم، في تلك المباراة مشيرًا إلى أن الفريق كان لابد أن يكون أقوى وأخطر عن ما ظهر به في المباراة.

وعن إهدار باسم مرسي، مهاجم الفريق لضربة جزاء أكد نيبوشا، أنه من الوارد إهدار ركلة جزاء، مشيرًا إلى أن روقة وباسم مرسي هما المسئولان عن ضربات الجزاء وليست هناك مشكلة في عدم تسجيلها.

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واختتم أن الحديث عن المنافسة على الدوري ليس أوانها موضحًا أنه المشوار مازال طويلا بعد فقدان 4 نقاط بتعادلين.

جدير بالذكر أن مباراة الزمالك وإنبي انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت، ضمن الجولة الرابعة للدورى الممتاز.