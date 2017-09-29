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نيبوشا يواسي باسم مرسي عقب نهاية المباراة

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نيبوشا يواسي باسم مرسي عقب نهاية المباراة نيبوشا يواسي باسم مرسي عقب نهاية المباراة

التحرير

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حرص المونتنيجري نيبوشا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي على مواساة باسم مرسي مهاجم الفريق عقب انتهاء مواجهة إنبي بالتعادل السلبي في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد حصل على ركلة جزاء بعد عرقلة أسامة جلال مدافع إنبى للسوري مؤيد العجان الظهير الأيسر للفريق الأبيض، وأهدر باسم مرسى، ركلة جزاء لصالح فريقه أمام إنبى، فى الدقيقة 80 من عمر المباراة..

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وعقب انتهاء المباراة جلس باسم على أرضية الملعب وسيطرت عليه حالة من الحزن بعد تسببه في إهدار نقاط المباراة وتوجه له نيبوشا وقام بمصافحته ومواساته وخرج بصحبته من ملعب ملعب المباراة.

 

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التحرير

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