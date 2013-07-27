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"السباعية" و"البصيلية" بإدفو تشارك بمسيرات فى مليونية تفويض الجيش

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"السباعية" و"البصيلية" بإدفو تشارك بمسيرات فى مليونية تفويض الجيش "السباعية" و"البصيلية" بإدفو تشارك بمسيرات فى مليونية تفويض الجيش

شارك المئات من الأهالى بمدينة السباعية غرب، ومدينة البصيلية الواقعة شمال غرب مركز إدفو، وكذلك النجوع والقرى المجاورة بمسيرات التأييد للقوات المسلحة وتفويض الفريق السيسى فى مواجهة أعمال العنف والهجمات الإرهابية، رفع المشاركون فيها لافتات التأييد للجيش وللفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، كما علت السماعات والميكرفونات المحمولة على سيارات، كانت ترافق تلك المسيرات بالأغانى الوطنية، والتى طافت عدة شوارع أبرزها طريق أسنا إدفو الزراعى الغربى، وردد المشاركون هتافات منها "الشعب والجيش إيد واحدة" و"يسقط الإرهاب".

حيث استمرت الفعاليات المؤيدة للجيش بمدينة السباعية غرب ومدينة البصيلية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، تزامننا مع بقية التظاهرات بالميادين المختلفة بإدفو وكوم إمبو وأسوان، والتى خرجت تلبية لدعوة الفريق السيسى فى خطابه الأخير.

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