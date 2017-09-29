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الداخلية: ضبط 31 تشكيلا عصابيا وتنفيذ 233 ألف حكم خلال أسبوع

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مصراوي Masrawy

الداخلية: ضبط 31 تشكيلا عصابيا وتنفيذ 233 ألف حكم خلال أسبوع

10:28 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

الداخلية: ضبط 31 تشكيلا عصابيا وتنفيذ 233 ألف حكم خلال أسبوع


كتب - علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية عن حصيلة المجهودات الأمنية التي شنتها قوات الشرطة بمختلف مديريات الأمن على مدار الأسبوع الماضي.

وتمكنت القوات من ضبط 1376 قضية مخدرات، و31 تشكيل عصابى، وإعادة 34 سيارة مُبلغ بسرقتها، علاوة على تنفيذ 233 ألفا و355 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وإحكام السيطرة الأمنية.

 

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