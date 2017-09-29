الداخلية: ضبط 31 تشكيلا عصابيا وتنفيذ 233 ألف حكم خلال أسبوع
الداخلية: ضبط 31 تشكيلا عصابيا وتنفيذ 233 ألف حكم خلال أسبوع
10:28 م الجمعة 29 سبتمبر 2017
كتب - علاء عمران:
أعلنت وزارة الداخلية عن حصيلة المجهودات الأمنية التي شنتها قوات الشرطة بمختلف مديريات الأمن على مدار الأسبوع الماضي.
وتمكنت القوات من ضبط 1376 قضية مخدرات، و31 تشكيل عصابى، وإعادة 34 سيارة مُبلغ بسرقتها، علاوة على تنفيذ 233 ألفا و355 حكمًا قضائيًا متنوعًا.
يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وإحكام السيطرة الأمنية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تنفيذ 52 ألف حكم قضائي وضبط 285 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
-
تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيدات بأسلوب المغافلة في الهرم
-
ضبط ميكروباص الخطر بعد مطاردة مثيرة مع تشكيل عصابي أعلى الدائري (صور)
-
تنفيذ 50 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة
إعلان
إعلان